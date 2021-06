Rai - Idea Kaio Jorge, ma non è una priorità: il Napoli continua a seguire la situazione

Il Napoli ha seguito e segue Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos con il contratto in scadenza tra meno di un anno. Ci sono stati contatti con il suo entourage, che a sua volta l'ha riferito al club brasiliano, pronto a cederlo nei prossimi mesi. E' un'idea, un'opportunità di mercato, ma per ora al Napoli non serve. Le priorità sul mercato sono altre: centrocampista, ma soprattutto terzino sinistro. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.