Rai - Il mercato in entrata è fermo: il club non affonda per due motivi

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "Il mercato azzurro in entrata è fermo. Al momento il Napoli non affonda né sul terzino e né sul mediano, perché il club di De Laurentiis non ha risorse le economiche e perché i rispettivi club non vogliono cedere in prestito i primi calciatori. Il primo nella lista per la fascia sinistra resta Emerson Palmieri, poi gli altri due terzini seguiti sono Mandava e Tsimikas. Per il centrocampo il primo obiettivo è invece Camara dell’Olympiacos, seguito dal norvegese Berge”.