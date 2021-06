Rai - Il mercato non è ancora entrato nel vivo: il Napoli vuole prima vendere

Tutti i grandi club hanno bisogno prima di vendere per acquistare, visti i problemi causati dalla crisi-Covid, specie in Italia. Non solo il Napoli, ma anche chi ha un fatturato più alto. Per questo al momento il mercato in entrata, stando a quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non è ancora entrato nel vivo ed è fermo.