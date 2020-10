Rai - Il Napoli chiude per due cessioni: Luperto al Crotone, Ciciretti in Serie B. Malcuit resta

Il Napoli piazza due esuberi: Amato Ciciretti va al ChievoVerona in prestito secco (e non oneroso), Sebastiano Luperto in prestito oneroso al Crotone. Kevin Malcuit, invece, resterà in azzurro dopo il veto di Rino Gattuso (approvato da Cristiano Giuntoli), nonostante il pressing incessante del Parma, alla luce delle condizioni non eccellenti di Faouzi Ghoulam. A raccontarlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.