Rai - Il Napoli ci riprova per Basic: piace a Spalletti ed è in scadenza

Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Emerson è un'idea, non un obiettivo concreto. Dipende dall'aspetto economico. Un nome che piace molto al Napoli e credo anche a Spalletti è Basic del Bordeaux, giocatore in scadenza al 2022. Il Bordeaux non dovrebbe chiedere la luna. E' un giocatore sul quale si stanno facendo valutazioni".