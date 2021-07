Rai - Il Napoli ha chiesto Tsimikas al Liverpool: la risposta degli inglesi

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime sul mercato degli azzurri: "Per il ruolo di terzino sinistro, con Emerson Palmieri che resta la priorità, ritorna di moda Tsimikas, è già stato fatto un sondaggio col procuratore e col Liverpool per il prestito, ma i Reds hanno risposto che lo cedono solo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo. Moreno, invece, non piace al Napoli, mentre Olivera del Getafe costa troppo".