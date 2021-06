Rai - Il Napoli ha scartato Flemming e Sissoko: per De Paul c’è un problema tecnico

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli cerca un terzino sinistro e un centrocampista che dovrà sostituire Bakayoko. Luciano Spalletti sicuramente avrà a disposizione un terzino sinistro prima dell'inizio del campionato. Flemming è stato bocciato, così come Sissoko del Tottenham, proposto al Napoli e bocciato dalla società partenopea. Per De Paul c’è un problema tecnico, perchè poteva arrivare se andava via Fabian Ruiz. Non può sostituire Bakayoko, ma eventualmente lo spagnolo. Su De Paul c'è forte l'interessamento del Milan e dell'Atletico Madrid”.