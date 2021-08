Rai - Il Napoli ha superato la Roma per Anguissa! Il giocatore ha dato l'ok

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli: "Ore decise per il mediano. Conferme sulla trattativa Anguissa. In queste ore l'agente pressa il Fulham per ottenere il via libera al prestito oneroso. Il Napoli ha superato allo sprint la Roma bloccata dalla mancata cessione di Diawara e Villar. Il camerunense ha già dato la disponibilità al club azzurro. Su Petagna Samp sicura, arriverà a Genova. Avrebbero avuto assicurazione dall'agente Riso poche ore fa. Il Napoli risparmierebbe 1.8mln di stipendio da girare su Anguissa".