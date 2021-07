Rai - Il Napoli non svende: ADL ha rifiutato un'offerta del PSG per Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly è sul mercato, come tutti i big. Ma il Napoli vende, non svende. Se arriva un'offerta congrua, per Koulibaly quindi almeno da 60 milioni di euro, De Laurentiis si siede al tavolo a trattare, altrimenti no. Lo sa bene il PSG che aveva offerto 40 milioni di euro prima di andare su Ramos. E questo vale anche per gli altri. Non è il Napoli che sceglierà i big da cedere, toccherà al mercato":