Rai - Il Napoli prova a bloccare Basic: chiamate frequenti all'agente, la situazione

Il primo obiettivo per il centrocampo del Napoli è Toma Basic del Bordeaux. In scadenza di contratto, il suo valore di mercato è di 10 milioni, ma il club azzurro potrebbe chiuderlo a 7-8. In questi giorni il club azzurro sta tempestando di chiamate il suo agente, Adrian Aliaj, per provare a bloccare il ragazzo che piace anche ad altre società. Prima di entrare nel vivo nella trattativa col Bordeaux, però, ci sarebbe bisogno di una cessione e questo rende tutto più complicato. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.