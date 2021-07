Rai - Il Napoli punta ai prestiti: tutti i preferiti per terzino e centrocampista

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli può prendere solo calciatori in prestito al centrocampo per ora. Bisogna aspettare: aspettare le cessioni e che magari qualche club a fine mercato apra alle partenze a titolo temporaneo. Zakaria è il preferito, Berge subito dopo. Mentre per la fascia di difesa Emerson è la prima scelta, Tsimikas subito dopo".