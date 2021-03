Rai - Il Napoli stima Vazquez, ma può arrivare a una condizione: altra italiana in pole

Il Napoli stima Lucas Vazquez, esterno offensivo del Real Madrid, ma non c'è stato nessun contatto con persone a lui vicino. Se il Napoli andasse in Champions potrebbe essere un'idea, ma solo a questa condizione. Chi invece s'è mosso perché ha parlato col giocatore e con l'agente è il Milan, che ha un canale aperto col Real Madrid e maggiore appeal. Il Napoli è alla finestra, ma senza il quarto posto profili del genere non sarebbero per il club azzurro. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.