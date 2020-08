Rai - Il Napoli valuta Meret 50mln: non si prevede il divorzio, sarà parte del progetto

Non si prevede un divorzio tra il Napoli e Alex Meret, nonostante le preferenze di Rino Gattuso propendano per David Ospina per il ruolo di primo portiere. L'estremo difensore classe '97, però, resta al centro del progetto azzurro, come fatto sapere dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nell'incontro con l'agente del giocatore Federico Pastorello il club azzurro farà capire la bontà dello stesso progetto. Meret, comunque, vorrebbe avere maggiore continuità in campo. Se proprio dovesse andar via, il Napoli non sarebbe disposto a cederlo per meno di 50 milioni di euro.