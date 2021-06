Rai - Il Napoli vuole Emerson, ma la trattativa è difficile: 2 le possibilità, resiste 'Mister X'

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. E’ questo il tassello che manca alla rosa azzurra è uno dei ruoli su cui si concentrerà la società azzurra. A dare le ultime su questa questione è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non accetta la richiesta del Chelsea. La società partenopea ha al momento due possibilità. Spera che gli inglesi allunghino il contratto così da cederlo in prestito, operazione difficile ad oggi. La seconda ipotesi è che il Napoli venda qualcuno e con quei soldi poi faccia un’offerta agli inglesi. Ovviamente a cifre diverse dai 20 milioni richiesti. Le alternative le conosciamo tutti. Resiste ‘Mister X’, un profilo che non è ancora uscito, ma che piace a Spalletti”.