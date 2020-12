Rai - Il terzino arriverà a una condizione: Emerson Palmieri è il sogno proibito

A gennaio solo prestiti o prestiti con eventuali diritti di riscatti per il Napoli. A sostenerlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui al club partenopeo piacerebbe Giannoulis del PAOK, ma in entrata è tutto bloccato. Ad ora Giuntoli e De Laurentiis stanno operando solo per cedere Milik e Llorente. Se riuscissero a dismettere Ghoulam prenderebbero al massimo un altro terzino. Emerson Palmieri sarebbe il preferito, ma al momento non c'è disponibilità economica. Junior Firpo è un'alternativa per giugno.