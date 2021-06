Rai - Il turco Celik nel mirino del Napoli: su di lui gli occhi di un altro club di Serie A

La prestazione di Mehmet Zeki Celik, terzino della Turchia e del Lille, è stata osservata con grande attenzione da due club italiani che hanno messo nel mirino il calciatore classe '97, che in passato non ha nascosto che gli piacerebbe giocare in Italia. Le squadre interessate al difensore, protagonista nel finale del primo tempo di un episodio da rigore, sono la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti. A riferirlo è la redazione di Rai Sport.