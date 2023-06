Rai - In attesa della Conference per Italiano, ADL continua a sondare piste estere

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, sul valzer di allenatore: "Il Tottenham, invece, sta avendo un colloquio importante, a Londra, con Postecoglou, manager del Celtic. Il problema tra il Napoli e Luis Enrique non è mai stata concorrenza di Psg o Spurs. I londinesi non hanno mai puntato con decisione su Enrique, così come il tecnico spagnolo non era convinto della soluzione Tottenham.

È un discorso di ambizioni e competitività del futuro Napoli. De Laurentiis continuerà a scandagliare soluzioni straniere, sempre attendendo la finale di Conference per analizzare possibili evoluzioni sul fronte Italiano. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi”.