Rai - Insigne, al 90% resta anche dopo il 31 agosto: l'Inter va su Correa

Nel corso della Domenica Sportiva, l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Più passano i giorni e più c’è la certezza, al 90% Insigne resterà anche dopo il 31 agosto col Napoli. Per il rinnovo tutto in alto, è tutto possibile ma è tutto rinviato al termine della sessione estiva del mercato. L’Inter è l’unica squadra che potrebbe prenderlo, ma nelle ultime ore dopo l’infortunio di Thuram, il club nerazzurro si sta indirizzando tramite l’agente Lucci su Correa della Lazio. L’orientamento di Insigne è quello di chiudere il campionato col Napoli, fermo restando che poi ci saranno mesi interi per cercare una sintesi tra quello che sogna il capitano e ciò che propone De Laurentiis”.