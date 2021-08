Rai - Insigne, aumentano le quotazioni di addio a zero nel 2022: la situazione

Lorenzo Insigne non andrebbe per nessuna cifra al mondo allo Zenit San Pietroburgo. Trovano conferma le parole del suo agente Vincenzo Pisacane, mai contattato finora dal club russo, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le posizioni delle parti restano le stesse: se entro il 31 agosto arriverà qualche club che soddisfi economicamente Aurelio De Laurentiis (ossia con 30 milioni di euro) e tecnicamente il capitano partenopeo, allora potrebbe anche partire.

IPOTESI ADDIO A ZERO - Ma se il Napoli proponesse destinazioni tecnicamente sgradite al calciatore, quest'ultimo ribadirebbe la sua volontà di rispettare il suo contratto e rimarrebbe alle dipendenze di Luciano Spalletti, un tecnico che gli piace, per un altro anno e poi andrebbe via a parametro zero il prossimo giugno, andando a guadagnare cifre più alte. Barcellona, Atletico Madrid, Roma, Milan, Inter, Everton e altri club inglesi lo prenderebbero volentieri gratis tra un anno.