Rai - Insigne ha preso una decisione sul rinnovo: svelato il motivo della visita dell'agente

Vincenzo Pisacane ieri era a Castel Volturno perché ha accompagnato Bruno Cirillo, suo collaboratore ed ex compagno di Gattuso, e non per approfondire il discorso legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Fino a fine stagione sia il procuratore che il capitano azzurro hanno deciso di non avere colloqui su questo tema, per un motivo semplice: in questo momento ogni tipo di trattativa potrebbe creare qualche cortocircuito nell'ambiente.

APPUNTAMENTO RINVIATO - Onde evitare, dunque, speculazioni da parte della stampa su questo si è deciso di parlare del contratto solo in futuro. Anche per una questione economica: con o senza Champions League ci si troverebbe in due casi ben differenti ovviamente. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.