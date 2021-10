Rai - Insigne-Inter, i nerazzurri non sembrano più interessati. Anche il Napoli voleva Onana

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Insigne- Inter. L'affare non decolla. Nerazzurri non sembrano più interessati al capitano azzurro per diversi motivi. Il primo è di natura economica. Poi persistono dubbi tattici sulla adattabilità dell'attaccante al 3 5 2 di inzaghi. Il rinnovo di Lautaro e l'arrivo di Correa precludono un investimento importante su un big in quella zona del campo. A giugno dirigenti orientati su giovani promesse (Raspadori e Scamacca in primis)".

Infine un retroscena di mercato. Anche il Napoli era interessato allo svincolato Onana dell'Ajax atteso a Milano a fine stagione. Ci aveva provato Davide Lippi per conto del club azzurro. Ma Onana aveva già scelto l'Inter".