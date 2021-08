Rai - Insigne, l'agente non ha portato offerte al Napoli: contatti in corso con altri club

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto per dare le ultime su Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il procuratore di Insigne non ha portato offerte al Napoli, ma Giuntoli sa che sta parlando con diversi soggetti. Se entro il 31 agosto non si troverà la quadra, il club avrà tempo fino a dicembre per raggiungere un accordo per il rinnovo. Ma bisogna evitare di andare oltre, perché da gennaio il giocatore potrà firmare con qualsiasi squadra".