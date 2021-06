Rai - Insigne-Napoli, la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata: se ne parlerà dopo gli Europei

La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne continua ad alimentare rumors di mercato. In realtà la partita per il rinnovo ancora deve iniziare. Ci sono per ora solo avvisaglie dialettiche. Il Napoli vista la riduzione del monte ingaggi del 30% difficilmente proporrà un aumento dell’ingaggio al capitano azzurro. Dall’altra parte, l’entourage di Insigne si aspetta almeno la stessa cifra se non qualcosa in più. Ma verosimilmente se ne parlerà dopo gli Europei. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.