Rai - Insigne terza scelta per l'Inter: Marotta chiamerà ADL in un solo caso

L'Inter ha due priorità per l'attacco: Duvan Zapata e Joaquin Correa. Lorenzo Insigne, dunque, appare solo in seconda fila, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il capitano azzurro, comunque, non ha fatto passi in avanti per il rinnovo. Il club nerazzurro farebbe partire l'assalto, con una telefonata di Marotta a De Laurentiis, solo se dovessero saltare Zapata e Correa. Ad oggi c'è stato solo un colloquio informale tra i dirigenti delle due società. Il prezzo resta da 30 milioni di euro.