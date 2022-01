Rai - Insigne-Toronto, affare ormai fatto: ultimi dettagli solo da formalizzare, le cifre

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Calcio totale” per fare il punto sul futuro di Lorenzo Insigne: “Saltato il vertice programmato per domani sera a Roma tra Insigne e il Toronto a causa della positività al Covid del presidente Manning. Si aspetta che si negativizzi ma il presidente ha comunicato ai diretti interessati che spera di essere in Italia almeno per il 10 gennaio. Ormai l’affare è tutto definito, si tratta solo di formalizzare l’accordo con il giocatore che ha già accettato l’offerta dei canadesi. Contratto di 5 anni, quattro anni con opzione per un’altra stagione. 10 milioni di euro netti che possono diventare 11, più 4.5 milioni di bonus netti annui di cui 3.5 facilmente raggiungibili legati a un numero di gol e di assist, mentre un milione legato alla Champions nord-americana".