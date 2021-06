Rai - Insigne-Tottenham, smentita di Paratici. Leonardo ha telefonato a Giuntoli per Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è così espresso sul mercato nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Frequenti telefonate tra Giuntoli e Leonardo per Koulibaly. Il PSG stima il centrale, ma molto dipende da Sergio Ramos. Se quest'ultimo non va al PSG Koulibaly potrebbe tornare in auge, ma la valutazione fatta da De Laurentiis è ritenuta alta. Insigne? Paratici, il direttore del Tottenham, mi ha smentito seccamente un interesse".