Rai - Insigne, trattativa per il rinnovo ferma: il Napoli deve fare un'eccezione

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del prolungamento di contratto di Lorenzo Insigne: “Vista la particolare situazione economica di tutti i club, il Napoli per la prossima stagione cercherà di ridurre gli ingaggi del 20/30%. La trattativa per il rinnovo del capitano non partirà prima della tarda primavera o a fine stagione. I parametri di Insigne sono alti, il giocatore vorrebbe guadagnare intorno ai 5,5/6 mln. Il ragazzo sa che lasciando Napoli potrà guadagnare di più ma non vuole lasciare la città dove sta diventando una bandiera. Così come già fatto per Mertens, il Napoli potrà fare un’eccezione per Insigne, si potrebbe trovare un accordo se la società farà un passo avanti e il calciatore uno indietro. C’è amore tra Lorenzo e Gattuso, la società sa di non poter sottrarre alla città il suo capitano e il top player della squadra”.