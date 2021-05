Rai - Inzaghi, il rinnovo con la Lazio tarda e il Napoli ci pensa ancora: può essere nome a sorpresa

Aurelio De Laurentiis deve ancora scegliere il nome del prossimo allenatore del Napoli, ma ha già deciso di lasciare andare Rino Gattuso. Chi al suo posto? Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, anche Simone Inzaghi resterà in corsa fino a quando non sarà ufficiale il suo rinnovo con la Lazio. Al patron l'attuale allenatore biancoceleste piace, è bene lasciare una porticina aperta. Per Venerato, può essere un nome a sorpresa. Vincenzo Italiano, Alessio Dionisi e Ivan Juric sono altre alternative, ma fredde.