Rai - Juan Jesus al Napoli: le cifre dell'accordo col brasiliano

Tutto fatto per Juan Jesus al Napoli, col difensore che sosterrà già in giornata le visite mediche. Attraverso le parole al Tg Sport di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, emergono anche le cifre dell'accordo tra il club azzurro e il brasiliano che si era svincolato dalla Roma. Per Juan Jesus contratto annuale, con ingaggio da un milione di euro (bonus compresi).