Rai - Kaio Jorge, il Milan è sul brasiliano: il Napoli non può rilanciare

Il Milan si è fatto sotto in maniera importante per Kaio Jorge. Il Napoli non può rilanciare perché al momento non ha la forza economica per bloccare l'attaccante. Ora bisogna capire se il club rossonero proverà a prendere il brasiliano adesso oppure se lo acquisterà a gennaio, quando scadrà il suo contratto col Santos. A riferirlo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato il giornalista Rai Ciro Venerato.