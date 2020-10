Rai - Karbownik non mantiene la promessa col Napoli: un altro club gli ha offerto il triplo dell'ingaggio

Sfuma l'arrivo di Michał Karbownik. Secondo quanto raccolto da Rai Sport, il terzino sinistro classe 2001, vicino negli ultimi giorni al Parma dopo essere stato corteggiato a lungo anche dal Napoli, ha firmato per il Brighton (da gennaio in avanti). Ciro Venerato però ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che "Il Legia voleva rispettare la parola data al Napoli un mese fa, ma il giocatore no e per un preciso motivo. Il Napoli gli offriva 500 mila euro, il Brighton un milione e mezzo più una grande commissione al suo agente. Giuntoli ha preso atto del comportamento dell'agente e l'ha salutato".