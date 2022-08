Rai - Kepa vicino al Napoli, Meret può andare al Leicester: scelto il secondo

Porte girevoli in casa Napoli con il sempre più vicino arrivo di Kepa dal Chelsea.

Porte girevoli in casa Napoli con il sempre più vicino arrivo di Kepa dal Chelsea. Le ultime sui portieri azzurri li riferisce il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni del Tg Sport: “Meret sta cercando squadra, potrebbe andare al Leicester che sta per cedere Schmeichel. In queste ore il Napoli sta dando il prestito Contini alla Sampdoria, lo rimpiazzerà molto probabilmente Sirigu non appena arriverà Kepa e partirà Meret”.