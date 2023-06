Rai - Kim è del Bayern! Si programmano visite mediche, svelato lo stipendio

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: "Kim è pronto, ormai, per le visite mediche con il Bayern Monaco. Dal primo luglio sarà pronto per accasarsi al club tedesco, anche se non sempre i tempi tecnici vengono rispettati. Non escludo che possano essere svolte anche prima.

Il contratto sarà importantissimo, i procuratori sono riusciti a strappare bonus ingenti con una base d’ingaggio intorno ai sette milioni di euro per un contratto in dollari. I suddetti bonus, invece, dovrebbero aggirarsi intorno ai tre milioni. Uno legato al successo in Bundesliga, mentre i restanti legati ai traguardi nelle coppe".