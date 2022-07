Rai - Kim potrà rescindere dal secondo anno per 50mln lordi: ADL non voleva clausola

Ultime su Kim Min-jae al Tg Sport Rai dal giornalista Ciro Venerato: "Il difensore è partito poche ora fa da Lisbona"

Ultime su Kim Min-jae al Tg Sport Rai dal giornalista Ciro Venerato: "Il difensore è partito poche ora fa da Lisbona ed è atteso da una delegazione azzurra all'aeroporto di Roma per raggiungere Villa Stuart e sottoporsi alle rituali visite mediche prima di aggregarsi alla rosa partenopea. Kim firmerà un contratto di 5 anni, 2.5 milioni netti più bonus al difensore che potrà rescindere il contratto col Napoli dal secondo anno versando 50 milioni lordi al club campano. Proprio l'inserimento della clausola (unito ai problemi fiscali) ha ritardato l'accordo con gli agenti. De Laurentiis non la voleva inserire ma gli agenti non ne hanno voluto sapere".