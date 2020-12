Rai - Koopmeiners seguito dal Napoli, ma ora tutto fermo: gli aggiornamenti

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Voglio dire una cosa su un nome che sta girando sui social e sui siti e io ne approfitto: Koopmeiners. Vi do due notizie, detto che il Napoli lo segue per giugno e non per gennaio: mi arrivano conferme sul fatto che il Napoli lo abbia seguito il passato, ma ad oggi non c'è nessun affondo né con l'agente, né con l'Az. Le società non ne hanno parlato neanche da vicino giovedì".