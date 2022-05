Rai - Koulibaly, ADL offre 3.5mln: a queste cifre rinnovo difficile

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Televomero del futuro di Kalidou Koulibaly.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Televomero del futuro di Kalidou Koulibaly: “De Laurentiis vuole 40mln per un giocatore in scadenza. Koulibaly al Napoli guadagna un botto e vorrebbe uno stipendio simile per il rinnovo, il Napoli è invece disposto a prolungare il contratto a 3.5mln. Visto la situazione si andrà verso una conferma di Koulibaly a parametro per la prossima stagione e a giugno 2023 andrà via a zero all’estero. Juve? Sicuramente una chiamata all’agente del giocatore Ramadani l’ha fatta, ma non offrirà mai le cifre che chiede De Laurentiis”.