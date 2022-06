Rai - Koulibaly, Barça interessato ma al momento non può: Juve e Chelsea in agguato

“Per quanto riguarda Fabian Ruiz, che dovrebbe andar via, sono interessate Arsenal e Manchester United".

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato delle possibili uscite in casa Napoli: “Per quanto riguarda Fabian Ruiz, che dovrebbe andar via, sono interessate Arsenal e Manchester United.

Koulibaly - Il Napoli ha avuto una telefonata due settimane fa dal Barcellona che ha manifestato interesse, ma al momento il club catalano non ha i mezzi economici. Juve e Chelsea sono in agguato, ma ad oggi il Napoli non ha avuto comunicazioni, l’agente chissà”.