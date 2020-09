Rai - Koulibaly-City, manca ancora l'offerta ufficiale: il Psg resta alla finestra

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato in casa Napoli: "Koulibaly? Al momento il Napoli aspettalo sprint del City che non è ancora arrivato, i citizens non vanno oltre i 60 magari con qualche bonus, non hanno ancora formulato un'offerta ufficiale ma l'hanno fatto sapere a Ramadani che poi ha fatto sapere al Napoli, siamo lontano dai 75/80 che ha chiesto il Napoli. Il Psg è alla finestra".