Rai - Koulibaly-City, nessuna offerta ufficiale: ADL aspetta una mail dal club

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly? Il City è pronto ma al momento il Napoli mi dice che offerte ufficiali o ufficiose non sono arrivate dal City o da Fali Ramadani. C'è voglia di procedere ad un'offerta ma offerte ufficiali non ci sono, il presidente le aspetta direttamente dal City e non da Ramadani, il patron vuole che attraverso una mail ufficiali il club inglese presenti una proposta d'acquisto. Ramadani ha fatto capire al City che valuta ancora tanto il giocatore, non credo che il City investirà 75 mln per Koulibaly, non so se saranno 70 o meno".