Rai - Koulibaly, tanti club interessati ma nulla di concreto: ADL e Ancelotti si sentono spesso

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“De Laurentiis e Ancelotti si sentono, sono rimasti in buoni rapporti. Non escludo che in una di queste telefonate si sia parlato di Koulibaly. Ma non penso che l'Everton abbia parlato con Fali Ramadani. In questo momento vale tutto e nulla. Su di lui tanti club interessati in Premier e in Bundesliga ma niente di concreto. Il vero mercato per Koulibaly e Ruiz, che sono i due big azzurri sul mercato, si farà da giugno in poi, ma anche dopo. Ci sono dei motivi economici e tanti club della Premier che potrebbero intervenire.

Dionisi dell'Empoli? E' un allenatore monitorato da De Laurentiis, non è il primo della lista, ma tra i quattro o cinque, il patron azzurro sta pensando anche a lui. Si parla troppo di allenatori a Firenze e Napoli, ma non è colpa dei giornalisti, se ci sono situazioni in bilico su entrambe le panchine delle due squadre".