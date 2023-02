Rai - Kvara resterà a Napoli almeno un altro anno: pronto adeguamento dell'ingaggio

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “Futuro di Kvaratskhelia? Ci sarà l’adeguamento economico che il ragazzo merita ma non ci saranno problemi sulla permanenza, che non è in discussione. I tifosi potranno godere delle prestazioni di Kvara almeno per un altro anno”.