Rai - Kvara sta bene a Napoli: pronto adeguamento dell'ingaggio, le cifre

Kvaratskhelia primo calciatore, dopo Diego (ex Juve), ad aver raggiunto dieci gol ed assist dopo la prima stagione in A: si possono temere cali di rendimento nella prossima stagione?

“Assolutamente no. Sono convinto che il prossimo anno il georgiano sarà ancora più devastante. Temo, infatti, che tra due anni bisognerà stare attenti alle sirene di mercato sul calciatore azzurro. A tal proposito, vorrei sottolineare quanto Kvaratskhelia si trovi bene in Italia, e soprattutto in città. Osimhen, invece, in quanto nigeriano, vede nella Premier il completamento di un sogno. Per Kvara, inoltre, ci sarà un adeguamento sui due milioni e mezzo”.