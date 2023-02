Alle 22.45 va in onda la 'Domenica Sportiva'.

Alle 22.45 va in onda la 'Domenica Sportiva'. Anche stasera focus sul mercato di Napoli, Roma, Juve, Inter e Milan curato in diretta dal giornalista Ciro Venerato. Focus sul futuro di Kvaratskhelia, pronta la proposta di rinnovo per l'attaccante del Napoli.