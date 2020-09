Rai - La priorità in entrata è un centrocampista: se parte Koulibaly, assalto a Veretout

Il Napoli continua a chiedere circa 75 milioni di euro per dismettere Kalidou Koulibaly, ma né PSG né Manchester City per ora arrivano a tanto. Il mercato in entrata ruota tutto attorno all'eventuale cessione del centrale senegalese. Se partirà, e a De Laurentiis arriveranno soldi freschi nelle casse del club, il Napoli farà partire l'assalto a Jordan Veretout: la priorità è infatti un centrocampista più che un esterno, pertanto la pista Jeremie Boga resterebbe ancora fredda. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.