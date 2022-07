Rai - La Roma ha l’accordo con gli agenti di Dybala, ora lui deve decidere. Col Napoli solo telefonate

Paulo Dybala sembra avvicinarsi alla Roma, a parlarne ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate' è stato l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala sembra avvicinarsi alla Roma, a parlarne ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate' è stato l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "La Roma per Dybala, rispetto al Napoli, ci ha davvero creduto. Dall’entourage mi dicono che ci sono stati continui dialoghi con Thiago Pinto fino all’incontro di oggi, dove però non c’era il giocatore. L’accordo sia per gli anni, che per le cifre e le commissioni è stato trovato. Ora si aspetta solo il sì di Dybala, che ha chiesto un po’ di tempo per decidere. Nelle prossime ore si aspetta una risposta definitiva. Due telefonate di Mourinho a Dybala, con una frase che ha colpito l’argentino: ‘Sarà una Roma a tua immagine e somiglianza. Con me puoi lottare per il Pallone d’Oro'. Per quanto riguarda il Napoli, con il club azzurro ci sono state solo telefonate d’interesse, ma non c’è mai stata una vera offerta ufficiale".