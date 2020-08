Rai - Lavoro sottotraccia per Veretout: chiede almeno 3mln d'ingaggio, la Roma può venderlo

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per Jordan Veretout e la Roma potrebbe aprire ad una sua cessione se non riuscirà a vendere Amadou Diawara. Per Rino Gattuso il centrocampista francese è un grande obiettivo, ma il club azzurro non va di fretta perché dispone già di diversi mediani in organici. L'operazione, comunque, è complicata. Il giocatore guadagna 2,5 milioni e ne chiede 3-3,5 al Napoli. In più ci sono le commissioni dell'entourage dell'ex Fiorentina. A riportarlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.