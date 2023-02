Rai - Le offerte arrivate per Osimhen e il futuro societario: alle 22.45 parla Venerato

In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato. Napoli, Milan, Atalanta, Inter e Juventus in primo piano.

Stasera alle 22.45 torna la 'Domenica Sportiva'. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato. Napoli, Milan, Atalanta, Inter e Juventus in primo piano. Notizie sul futuro societario del club azzurro e le ultime offerte arrivate per Oshimen.