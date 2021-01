Rai - Llorente è il pupillo di Pirlo: da convincere De Laurentiis

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva’ del mercato della Juventus, soffermandosi sull’attacco: “Per ora è fermo il mercato delle punte, il bilancio non lo consente. Si punta sui parametri zero, seguiti Pavoletti, Pellé e Llorente. Il basco è il pupillo di Pirlo, ma va convinto De Laurentiis. Troppo caro Giraud, il francese gradirebbe il club bianconero”.