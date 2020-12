Rai - Llorente in trattativa con la Sampdoria: offerti 6 mesi di contratto, i dettagli

Quale futuro per Fernando Llorente? In scadenza di contratto e fuori dai progetti del Napoli, è probabile che a gennaio vada via.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport La Sampdoria ha offerto sei mesi di contratto (da gennaio a giugno), facendo passi avanti ufficiali, con il benestare del Napoli. Adesso si attende la risposta dell'attaccante spagnolo, che preferirebbe un accordo più lungo. Il giocatore piace anche al Benevento. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.