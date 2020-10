Rai - Llorente, inserimento dell'Athletic: Samp aveva accordo, lo spagnolo prende tempo

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato al Tg Sport, soffermandosi sulle ultime in casa Napoli quando manca ormai pochissimo alla fine di questa sessione di calciomercato: "Inserimento dell'Atletico Bilbao per Llorente. La Sampdoria aveva accordo col Napoli ma in questi minuti la punta ha preso tempo".